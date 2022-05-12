Son dakika: Bosna Bank International ile TKBB iş birliğine gitti

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenen iş birliği ile iki ülke arasında bilgi alışverişi yapılacak, karşılıklı çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenlenecek.

11-12 Mayıs'ta düzenlenen 11. Saraybosna İş Forumu (SBF) kapsamında Bosna'daki BBI ofisinde imzalanan anlaşma, katılım bankacılığı prensipleri, iş dünyası ve bankacılık kuruluşlarının karşılıklı tanıtımı ile her iki ülkede önemli etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi gibi konularda iş birliğini kapsıyor.

TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural ve BBI CEO'su Alek Bakalovic arasında imzalanan anlaşma ile katılım bankacılığının geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vural, 2019'da BBI ile ilk toplantılarını Bosna'da yaptıklarını, geçen ay da İstanbul'da bir araya geldiklerini anımsatarak, BBI'a ve Bosna'ya destek vermek için Forum'da da bulunduklarını aktardı.

Vural, BBI ile yaptığımız protokolün içeriğinde, eğitim, bilgi değişimi, çalışan deneyimini artırma, katılım bankacılığının geliştirilmesi gibi konular olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"BBI yöneticileriyle bir araya gelerek, Saraybosna İş Forumu'na nasıl bir katkı sağlayabileceğimizi ve ülkedeki tek katılım bankası olmaları hasebiyle nelere ihtiyaç duyduklarının çerçevesini belirledik. Geçmişten gelen kuvvetli bağlar nedeniyle Bosna'ya her zaman özel önem veriyoruz. İş birliğimize sadece bir ekonomik katkı olarak bakmıyoruz. Bu bölgeyle her daim gönül bağımız bulunuyor. BBI'ın katılım bankalarımızla olan ilişkileri, Forumla birlikte daha da gelişecek ve iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağlar kuvvetlenecek."

Alek Bakalovic ise Bosna'da faaliyet gösteren tek katılım bankası olduklarını belirterek, "Banka olarak paydaşlarımızın destekleriyle SBF'nin ana organizatörüyüz. Forum ile katılım bankalarının iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da iş birliğimizi bir üst noktaya çıkarabilmek için TKBB ile Mutabakat Anlaşması'na imza attık. İki ülke arasındaki irtibatı güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.