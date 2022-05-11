Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu? Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022?

Yatırımcılar tarafından ekonomi gündeminde bitcoin neden düşüyor son dakika 2022 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Önceki gün 30 bin Dolar'ın altında seyreden Bitcoin bu sabah ise 31 bin seviyesine sabitlenmişti, akşam saatlerinde ise güncel durumun ne olduğu merak ediliyor. Kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcılarını oldukça endişelendirirken son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu?