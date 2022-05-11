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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 10:17
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    • 12.05.2022 10:17
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    Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu? Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022?

    Bitcoin niçin düşüyor son dakika 2022? Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Kripto para piyasalarındaki sert düşüş yatırımcılarını meraklandırıp endişelendirirken güncel gelişmelerin neler bulunduğu merak edildi. Analist yorumları ve tahminlerinin neler bulunduğunu öğrenmek isteyenler incelemelerini hızlandırdı. İşte bütün gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022?

    Yatırımcılar tarafından ekonomi gündeminde bitcoin neden düşüyor son dakika 2022 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Önceki gün 30 bin Dolar'ın altında seyreden Bitcoin bu sabah ise 31 bin seviyesine sabitlenmişti, akşam saatlerinde ise güncel durumun ne olduğu merak ediliyor. Kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcılarını oldukça endişelendirirken son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu?

    BİTCOİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

    En bilinen kripto para birimi olan Bitcoin 30 bin doların altına kadar geriledikten sonra yeniden 32 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bitcoin an itibariyle 29.674,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması Bitcoin'in düşüşündeki temel etken.

    Fed'in geçen haftaki 50 baz puanlık faiz artırımı düşüşü başlatmıştı. Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

    Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.

    Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

        Bitcoin kısa süreliğine ilk kez 30.000 doların altını gördü. 29.944 dolara kadar gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla yeniden 31.000 doların üzerine tırmandı.

        Kripto para karşıtlığıyla tanınan ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff 30.000 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.

        ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu? Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022?
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