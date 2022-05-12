Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 30 sektör temsilcisi ile buluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bir araya geliyor. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantıda, fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

Hazal ATEŞ



BİN 121 GENÇ DAHA KAMUYA ATANACAK

Devlet korumasında yetişen gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek. 17 Mayıs'ta Aile Bakanlığı'nın bakım ve korumasında yetişen bin 121 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılacak. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.



AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1.1 TRİLYONA ÇIKTI

2022'nin ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırarak 1.1 trilyon liraya yükselten VakıfBank, ilk çeyrekte ulaştığı 5 milyar 75 milyon lira brüt kârından 2 milyar 73 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 3 milyar 2 milyon lira net kâr elde etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 53 artarak 865 milyar liraya ulaştı. Ticari krediler yüzde 51 artışla 513 milyar, nakdi krediler yüzde 43 artışla 643 milyar liraya çıktı" dedi.

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