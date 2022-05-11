12 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları! 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

Sabah saatlerinden itibaren büyük bir merakla güncel zamlı akaryakıt fiyatları araştırılıp merak ediliyor. Brent petrol ve dolar fiyatlarında görülen yükselmenin ardından akaryakıta zam geldi. Benzinin litre fiyatına 79 kuruş zam yapılırken mazotta fiyat değişikliği olmadı. Bu gelişmelerin ardından araç sürüleri yeni fiyatların ne kadar olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, 12 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
BENZİNE 79 KURUŞLUK ZAM GELDİ
Ancak döviz kurundaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıta zam geldi. 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruşluk zam yapıldı. Motorinin ise fiyatı değişmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte 11 Mayıs benzin ve motorinde son durum…
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Benzinin litre fiyatı: 21,12
Motorinin litre fiyatı: 22,06