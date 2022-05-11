12 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları! 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

Sabah saatlerinden itibaren büyük bir merakla güncel zamlı akaryakıt fiyatları araştırılıp merak ediliyor. Brent petrol ve dolar fiyatlarında görülen yükselmenin ardından akaryakıta zam geldi. Benzinin litre fiyatına 79 kuruş zam yapılırken mazotta fiyat değişikliği olmadı. Bu gelişmelerin ardından araç sürüleri yeni fiyatların ne kadar olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, 12 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!