TOKİ açık arttırma CANLI satış ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık arttırma satış evleri 2022: Nasıl başvuru yapılır? İstanbul, Ankara...

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler TOKİ açık arttırma ile satışa sunulan konutlar için başvuru yapabilecek. Açık arttırma Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek. Peki TOKİ açık arttırma satış ne zaman, saat kaçta? Nasıl başvuru yapılır? TOKİ açık arttırma satış evleri 2022: İstanbul, Ankara...