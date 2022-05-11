TOKİ açık arttırma CANLI satış ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık arttırma satış evleri 2022: Nasıl başvuru yapılır? İstanbul, Ankara...

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler TOKİ açık arttırma ile satışa sunulan konutlar için başvuru yapabilecek. Açık arttırma Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek. Peki TOKİ açık arttırma satış ne zaman, saat kaçta? Nasıl başvuru yapılır? TOKİ açık arttırma satış evleri 2022: İstanbul, Ankara...
TOKİ AÇIK ARTTIRMA SATIŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ 39 ildeki konutlar için 17 ve 18 Mayıs'ta saat 10.30'da açık arttırma düzenleyecek.
AÇIK ARTTIRMA NERDE?
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları.
TOKİ 39 İL AÇIK ARTTIRMA SATIŞ EVLERİ 2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Alıcılar konutlara, %50 peşinat 120 ay vade ile iş yerlerine ise %25, %50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek.
Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
Ayrıca, Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.