Bodrum'da turist bereketi! 2 gemiyle 202 yolcu geldi





Misafirlerine lüks kruvaziyer tatili imkanı sunan 100 yolcu kapasiteli Bahama bayraklı gemide ağırlıklı İngiliz ve Amerikalı 84 yolcu, 70 mürettebat bulunuyor. Lüks yolcu gemisi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edecek.



YELKENLİ GEMİYLE 118 YOLCU GELDİ

72 metre uzunluğundaki Malta Bayraklı Star Flyer isimli yelkenli, ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman olmak üzere 118 yolcusu ve 69 mürettebatı ile Rodos'tan Bodrum'a geldi. Gemi, akşam saatlerinde Dalyan'a hareket edecek.