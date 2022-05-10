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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 17:49
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    • 10.05.2022 17:49
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    Bodrum'da turist bereketi! 2 gemiyle 202 yolcu geldi

    Havaların ısınması ile birlikte Bodrum'da turist hareketliliği yaşanmaya başladı. 110 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi Emerald Azzurra ile 72 metre uzunluğundaki yelkenli gemi Star Flyer, Muğla’nın Bodrum ilçesine toplam 202 yolcu getirdi.

    Bodrum’da turist bereketi!

    2022 yılında yapımı tamamlanan ve denize indirilen 110 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi Emerald Azzurra, Kuşadası'ndan Bodrum'a gelerek Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.



    Misafirlerine lüks kruvaziyer tatili imkanı sunan 100 yolcu kapasiteli Bahama bayraklı gemide ağırlıklı İngiliz ve Amerikalı 84 yolcu, 70 mürettebat bulunuyor. Lüks yolcu gemisi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edecek.

    YELKENLİ GEMİYLE 118 YOLCU GELDİ
    72 metre uzunluğundaki Malta Bayraklı Star Flyer isimli yelkenli, ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman olmak üzere 118 yolcusu ve 69 mürettebatı ile Rodos'tan Bodrum'a geldi. Gemi, akşam saatlerinde Dalyan'a hareket edecek.
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