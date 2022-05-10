10 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? Sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sebze meyve fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Marketlere göre ürünlerin ücretleri de farklılıklar gösteriyor ve gün olarak da değişiklikler yaşanıyor. Taze gıda ürünlerini uygun fiyatla satın almak isteyenler İstanbul Hali'nde satılan güncel ücretleri öğrenmek ve buna göre bütçesini planlamak istiyor. Peki 10 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...