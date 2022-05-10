10 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? Sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sebze meyve fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Marketlere göre ürünlerin ücretleri de farklılıklar gösteriyor ve gün olarak da değişiklikler yaşanıyor. Taze gıda ürünlerini uygun fiyatla satın almak isteyenler İstanbul Hali'nde satılan güncel ücretleri öğrenmek ve buna göre bütçesini planlamak istiyor. Peki 10 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...
10 MAYIS İSTANBUL HALİ SEBZE FİYATLARI NE KADAR?
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Akdeniz Baharatları Kutu 180,00 TL 200,00 TL
Akdeniz Yeşilliği Kutu 180,00 TL 200,00 TL
Bakla Kilogram 13,00 TL 15,00 TL
Barbunya Kilogram 40,00 TL 45,00 TL
Bezelye Kilogram 10,00 TL 12,00 TL
Biber (Capia) Kilogram 45,00 TL 50,00 TL
Biber (Capya) Tarla Kilogram 20,00 TL 30,00 TL
Biber (Çarli) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
Biber (Çarli)İkinci Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
Biber (Dolma) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
Biber (Dolma)İkinci Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
Biber (Köy) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
Biber (Renkli) Kilogram 35,00 TL 40,00 TL
Biber (Sivri) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
Biber (Sivri)İkinci Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
Biber Köy II. Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
Biber(Sivri Kıl) Kilogram 30,00 TL 35,00 TL
Brokoli Kilogram 8,00 TL 10,00 TL
Dereotu Demet 2,00 TL 3,00 TL
Dereotu II. Demet 1,00 TL 2,00 TL
Domates Kilogram 20,00 TL 23,00 TL
Domates ( Beef) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL
Domates (Antalya) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL
Domates (Çeri) Kilogram 45,00 TL 50,00 TL
Domates (İkinci kalite) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL
Domates (kokteyl) Kilogram 20,00 TL 30,00 TL
Domates (Pembe) Kilogram 20,00 TL 35,00 TL
Domates (Salkım) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
Enginar Adet 4,00 TL 5,00 TL
Fasülye (Çalı) Kilogram 8,00 TL 13,00 TL
Fasülye (Şeker) Kilogram 12,00 TL 15,00 TL
Göbek Salata Adet 8,00 TL 12,00 TL
Göbek Salata (2.Kalite) Adet 6,00 TL 8,00 TL