10 Mayıs 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Mazot fiyatları düşecek mi? Opet, Shell, BP benzin motorin otogaz güncel akaryakıt fiyatları!

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 112,10 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 112,10 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 113,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 112,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında azalışa gittiğini açıklaması küresel petrol talebinde düşüş algısını artırarak fiyatları baskılıyor. Ülkenin, haziran ayı ham petrol fiyatlarını Asya ve Avrupa'daki alıcılar için düşürmesi bekleniyor.