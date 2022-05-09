Ülke ekonomisine 5 milyar TL katkı sağlayan Siirt fıstığı için tozlayıcı uyumu çalışması yapıldı

Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar TL gelir sağlayan Siirt fıstığında verimin artırılması amacıyla bağ ve bahçelerde erkek çeşit tespiti için saha da tozlayıcı uyumu çalışmaları yapılıyor.
Son yıllarda mevsimsel değişikliklerin özellikle Siirt fıstığı üretiminde olumsuz etkilediğini dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, erkek ve dişi tozlaşmaları az olduğu zaman ürün üzerinde olumsuz etki bırakmakta, ürün verimini azalttığını ve boş oranının yüksek olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının TAKEP projesi-Tarımsal Arazilerin Etkin Kullandırılması Projesi ile yaptıkları projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirten Demirhan, "Biz, şimdi o projenin uygulamasını yapıyoruz. Biz bu proje ile neyi amaçlıyoruz? Bizim yetersiz olan erkek ağaçlarımızın yanında uygun zamanda döllenme imkanı sunmayan çeşitlerimiz bulunmaktadır. Bu çeşitler, tam erkekler ve dişiler tozlaşma döneminde aynı haftaya denk gelmemektedirler.