Ülke ekonomisine 5 milyar TL katkı sağlayan Siirt fıstığı için tozlayıcı uyumu çalışması yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının TAKEP projesi-Tarımsal Arazilerin Etkin Kullandırılması Projesi ile yaptıkları projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirten Demirhan, "Biz, şimdi o projenin uygulamasını yapıyoruz. Biz bu proje ile neyi amaçlıyoruz? Bizim yetersiz olan erkek ağaçlarımızın yanında uygun zamanda döllenme imkanı sunmayan çeşitlerimiz bulunmaktadır. Bu çeşitler, tam erkekler ve dişiler tozlaşma döneminde aynı haftaya denk gelmemektedirler.