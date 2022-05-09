Yayla Agro hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla hisse halka arz ne zaman? Yayla eşit mi, oransal mı?

Yatırımcılar tarafından Yayla Agro halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Yayla hisse borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtlarını sıklıkla sorguluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran ve başvurusu kabul edilen şirketler arasına katılan Yayla Agro hakkında tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Yayla Agro Gıda, halka açılıyor. Şirketin halka arz için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.
YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Yayla Agro Gıda talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.