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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 10:34
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    • 10.05.2022 10:35
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    Yayla Agro hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla hisse halka arz ne zaman? Yayla eşit mi, oransal mı?

    Yoğun bir şekilde Yayla Agro halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayla Agro Gıda halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı. Yayla hisse halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla Agro halka arzına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Yayla hisse halka arz ne zaman?

    Yatırımcılar tarafından Yayla Agro halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Yayla hisse borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtlarını sıklıkla sorguluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran ve başvurusu kabul edilen şirketler arasına katılan Yayla Agro hakkında tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

    YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Yayla Agro Gıda, halka açılıyor. Şirketin halka arz için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

    YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

    Yayla Agro Gıda talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

        YAYLA AGRO GIDA HİSSE FİYATI NE?

        Yayla Agro Gıda halka arz fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.

        YAYLA AGRO GIDA HAKKINDA

        Ankara ve Mersin'de toplam 85.456 metrekarelik alan üzerine kurulu tesislere ve yıllık 957.600 ton – 34.560.000 hazır paket üretim kapasitesine sahip Yayla Agro Gıda; Fortune, Capital, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi kurumlar sıralamalarında yer almaktadır.

        BRC, Halal, Kosher, IFS, ISO gibi sertifikalarına sahip ürünlerini 81 ilde 65 bayi ve 60 binden fazla perakende noktasında sunan Yayla Agro Gıda, 100'den fazla ülkeyle dış ticaret ilişkisine sahiptir.

        Geniş ürün yelpazesi yurtiçinde; A'la Çiftçi, İri DANEM ve Yunus markalarıyla raflarda yerini almaktadır. Yurt dışında ise Legurme markası ile ürünlerini sunmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Yayla Agro hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla hisse halka arz ne zaman? Yayla eşit mi, oransal mı?
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