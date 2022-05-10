Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.05.2022 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 13:42
    ABONE OL

    SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den memur ve emeklilere flaş maaş ve 3600 ek gösterge açıklaması

    Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti. Bilgin ayrıca 3600 Ek Gösterge çalışmalarının bu ay sonunda biteceğini duyurdu. Peki emekli maaşına temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.

    TAHRİBATTAN KORUYACAĞIZ
    Başkan Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında Zam alacaklarını hatırlattı.

    Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

        Son günlerin en çok merak edilen başlığı olan enflasyon farklarıyla ilgili Erdoğan da yılın ikinci altı ayına işaret ederek, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.



        Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı, ilk 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde enflasyon farkı ödeniyor.

        3600 EK GÖSTERGE MESAJI
        Bakan Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, çalışmaların ay sonu tamamlananacağını aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Kamu personelinin 3600 ek göstergesi için en kapsamlı düzenleme yapacağız ve bu ayın sonunda bitirmiş olacağız." dedi.

        EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
        TÜİK bugün nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

        TÜİK tarafından açıklanan rapora göre enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 7,25 oranında yükseldi.

        Yıllık bazda ise enflasyon oranı yüzde 69,97 oldu.

        4 AYLIK ORAN YÜZDE 31,71 OLDU
        TÜİK'in açıkladığı sonucuna göre 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,71 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 31,71 oranında zam oluştu.

            MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
            Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yani memur ve memur emeklileri için 4 aylık süreçte yüzde 31,21 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

            EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
            Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 4 aylık oranda zamlanırsa 3300 TL seviyesine çıkacak.

            KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
            SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama

            Güncel maaş: 2500 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3292 TL

            Güncel maaş: 2600 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3424 TL

            Güncel maaş: 2700 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3556 TL

            Güncel maaş: 2800 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3687 TL

            Güncel maaş: 2900 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3819 TL

            Güncel maaş: 3000 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3951 TL

            Güncel maaş: 3100 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4083 TL

            Güncel maaş: 3200 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4214 TL

            Güncel maaş: 3300 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4346 TL

            Güncel maaş: 3400 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4478 TL

            Güncel maaş: 3500 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4609 TL

            Güncel maaş: 3600 TL
            4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4741 TL



                Güncel maaş: 3700 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4873 TL

                Güncel maaş: 3800 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5004 TL

                Güncel maaş: 3900 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5136 TL

                Güncel maaş: 4000 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5268 TL

                Güncel maaş: 4100 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL

                Güncel maaş: 4200 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5531 TL

                Güncel maaş: 4300 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5663 TL

                Güncel maaş: 4400 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5795 TL

                Güncel maaş: 4500 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5926 TL

                Güncel maaş: 4600 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6058 TL

                Güncel maaş: 4700 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6190 TL

                Güncel maaş: 4800 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6322 TL

                Güncel maaş: 4900 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6453 TL

                Güncel maaş: 5000 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6585 TL

                KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
                Memur ve memur emeklileri maaş zammı hesaplama

                Güncel maaş: 6000 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7872 TL

                Güncel maaş: 6200 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8135 TL

                Güncel maaş: 6400 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8397 TL

                Güncel maaş: 6600 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8659 TL

                Güncel maaş: 6800 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8922 TL

                Güncel maaş: 7000 TL
                4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9184 TL



                    Güncel maaş: 7200 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9447 TL

                    Güncel maaş: 7400 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9709 TL

                    Güncel maaş: 7600 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9971 TL

                    Güncel maaş: 7800 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10234 TL

                    Güncel maaş: 8000 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10496 TL

                    Güncel maaş: 8400 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11021 TL

                    Güncel maaş: 8600 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11284 TL

                    Güncel maaş: 8800 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11546 TL

                    Güncel maaş: 9000 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11808 TL

                    Güncel maaş: 9200 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12071 TL

                    Güncel maaş: 9400 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12333 TL

                    Güncel maaş: 9600 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12596 TL

                    Güncel maaş: 9800 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12858 TL

                    Güncel maaş: 10000 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13121 TL

                    Güncel maaş: 10200 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13383 TL



                    Güncel maaş: 10400 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13645 TL

                    Güncel maaş: 10600 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13908 TL

                    Güncel maaş: 10800 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14170 TL

                    Güncel maaş: 11000 TL
                    4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14433 TL
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Karadeniz turunun parası İBB’den mi?
                    Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den memur ve emeklilere flaş maaş ve 3600 ek gösterge açıklaması
                        SON DAKİKA