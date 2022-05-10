SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den memur ve emeklilere flaş maaş ve 3600 ek gösterge açıklaması





Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı, ilk 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde enflasyon farkı ödeniyor.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

Bakan Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, çalışmaların ay sonu tamamlananacağını aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Kamu personelinin 3600 ek göstergesi için en kapsamlı düzenleme yapacağız ve bu ayın sonunda bitirmiş olacağız." dedi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK bugün nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.