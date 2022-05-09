9 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?



1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.