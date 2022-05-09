9 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mayıs! Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Mayıs maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla başlıyor. Nisan ayı ödemelerini alan vatandaşlar, mayıs ayı ödemelerinin de bayram öncesi verilip verilmeyeceğini araştırıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım yardımı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Buna göre, mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs itibarıyla yapılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.
2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.