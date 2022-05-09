Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.05.2022 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2022 08:54
    ABONE OL

    9 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla başlıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mayıs Pazartesi gününde de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 9 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    takvim.com.tr
    9 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mayıs! Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Mayıs maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla başlıyor. Nisan ayı ödemelerini alan vatandaşlar, mayıs ayı ödemelerinin de bayram öncesi verilip verilmeyeceğini araştırıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım yardımı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Buna göre, mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs itibarıyla yapılacak.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

    1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

    2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI YÜZDE KAÇ ENGELLİ OLANLARA VERİLİR?

        Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

        EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?

        Evde bakım maaşı, sağlık raporunda ağır engellilik ibaresi kalkarsa kesilmiş olur.

        EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA?

        Evde bakım maaşına yapılan zamla birlikte yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kişilerin ailelerine verilen yardım maaşı 2022 ile birlikte artmış oldu. Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Ekonomi 9 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
            SON DAKİKA