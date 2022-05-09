Konut fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ‘tiny house’lara talep arttı!

Dünyada gayrimenkul piyasasına 2008'de giren, pandemi sürecinde zirveye tırmanan tiny house'lar yani taşınabilir küçük evler, Türkiye'de de büyük talep görüyor. Para dergisinin haberine göre; taşınabilir, ergonomik, maliyetsiz ve ekolojik 'tiny house'ların fiyatları konut fiyatlarının neredeyse dörtte biri kadar. Üretim yapan firma sayısı da her geçen gün artıyor. 5 farklı boyutta üretim yaptıklarını, 5 ile 9 metre arasında değişen evlerin iç tasarımlarının müşterinin talep ve isteğine göre şekillendiğini belirten HB Tiny House'un sahibi Hakan Baykoz, Türkiye'nin hemen her ilinden sipariş aldıklarını söyledi. Baykoz, inşa ettikleri ev fiyatlarının 229 bin ile 370 bin lira arasında olduğu bilgisini verdi.