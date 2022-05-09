Konut fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ‘tiny house’lara talep arttı!

Dünyada gayrimenkul piyasasına 2008'de giren, pandemi sürecinde zirveye tırmanan tiny house'lar yani taşınabilir küçük evler, Türkiye'de de büyük talep görüyor. Para dergisinin haberine göre; taşınabilir, ergonomik, maliyetsiz ve ekolojik 'tiny house'ların fiyatları konut fiyatlarının neredeyse dörtte biri kadar. Üretim yapan firma sayısı da her geçen gün artıyor. 5 farklı boyutta üretim yaptıklarını, 5 ile 9 metre arasında değişen evlerin iç tasarımlarının müşterinin talep ve isteğine göre şekillendiğini belirten HB Tiny House'un sahibi Hakan Baykoz, Türkiye'nin hemen her ilinden sipariş aldıklarını söyledi. Baykoz, inşa ettikleri ev fiyatlarının 229 bin ile 370 bin lira arasında olduğu bilgisini verdi.
SİPARİŞE GÖRE FİYAT FARKLI
Merkezi Manisa Turgutlu'da bulunan Tur Karavan Prefabrik'in sahibi Murat Kodat da 6 ile 9 metre aralığında üretim yaptıklarını, kullanılan malzemeye ve evin işçiliğine göre fiyatların değiştiğini kaydetti. Kodat, "275 bin liradan başlayan evler 400 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.
YÜKSEKLİKLERİ 4 METRE
Karayolları Yönetmeliği'ne uygun tasarlanan tiny house'un ölçüleri 2.55 x 7 metre olup, evlerin zeminden yükseklikleri tünel gibi alanlardan rahatlıkla geçebilmeleri amacıyla 4 metre olarak planlanıyor. Toplam ağırlığı 3 bin 500 kg olan evler, 4x4 bir araç ile istenilen bölgeye çekilebilecek şekilde tasarlanmış. Tiny house'ların toplam kullanım alanı ise 23 metrekare. Zemin katta banyo, açık mutfak, oturma alanı, asma katta 2 kişilik yatak odası bölümü yer alıyor.