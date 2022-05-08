Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 9 Mayıs benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı 111,59 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 111,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,88 dolardan alıcı buldu.

Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik açıklamaları fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracaklarını duyurmuştu. AB'nin teklifi en geç gelecek hafta pazartesiye kadar değerlendirmesi bekleniyor.