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    • Ekonomi
    • 09.05.2022 10:28
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    • 09.05.2022 10:30
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    Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 9 Mayıs benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları...

    9 Mayıs Pazartesi benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ülke genelinde milyonlarca araç sahibi var ve en merak edilen konular arasında akarkayıt fiyatları yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    9 Mayıs benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı?

    Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 8 Mayıs Pazar benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşam sürdüren otomobil sahipleri güncel akıryakıt fiyatlarını olabildiğince merak ediyor. Dün Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyordu. İşte son dakika akaryakıt fiyatları!

    İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

    İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

    İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

    İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

    ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

    Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

    İZMİR MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

    Brent petrolün varil fiyatı 111,59 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyor.

    Dün 113,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 111,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,88 dolardan alıcı buldu.

    Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik açıklamaları fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracaklarını duyurmuştu. AB'nin teklifi en geç gelecek hafta pazartesiye kadar değerlendirmesi bekleniyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 28. Bakanlar Toplantısında haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı aldı.

        Salgın sonrası yaşanan hızlı talep toparlanması nedeniyle yapılan üretimin artırılması çağrılarına yanıt vermeyen OPEC'ten toplantı sonrası yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, jeopolitik faktörler ve salgına ilişkin konuların etkilerinin ise izlendiği belirtildi.

        Yatırımcılar, arz tarafında Uluslararası Enerji Ajansının acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili piyasaya sürmesini bekliyor.

        Brent petrolde teknik olarak 111,81 ile 112,06 dolar aralığının direnç, 110,83 ile 110,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 9 Mayıs benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları...
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