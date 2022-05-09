İstanbul'a turist akını! Otellerde doluluk yüzde 98'lere vardı





BAKIM ELEMANLARINA ZAM MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık kurumlarında çalışan annelerle Anneler Günü nedeniyle buluştu. Yanık, yüreğinde evlat sevgisi bulunan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı. Devletin himayesindeki çocuklar, engelliler ve yaşlıların bakımını sağlayan kurum çalışanlarına zam yapılacağı müjdesi veren Yanık, "Bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47'nin üzerinde bir artışla inşallah yansımış olacak" diye konuştu.

Fatma GÖKSU



27 BİN 201 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mart'ta 971 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 40 milyar 695 milyon 139 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlarla 27 bin 201 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sabit yatırım tutarı 5 milyar 571 milyon 832 bin lira olan 445 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 286 teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerle istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 595 oldu.



HAZIR GİYİMDEN ÇİFTE REKOR GELDİ

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Nisan'da 2 milyar 42 milyon, Ocak-Nisan döneminde de 7.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek aylık ve bu yılın ilk 4 aylık performansıyla çifte rekor elde etti. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Nisan'da kapasite kullanım oranımız yüzde 84.1'e ulaştı. Olağanüstü gelişmelerle karşılaşmazsak 2022'yi 23 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatabileceğimize inanıyorum" dedi.



EŞİ BENZERİ YOK

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, özel üretim yelpazesine yeni bir araç daha ekledi. Marka, yalnızca 1 adet üretilecek SP48 Unica'yı görücüye çıkardı. Baştan sona tüm geliştirme sürecine dahil olan özel bir müşteri için geliştirilen SP48 Unica, F8 Tributo'yu temel alıyor. Ön tasarımın dışında yeni jantlar, daha aşağıya konumlandırılan yan hava girişleri ve arkada cam olmayışı, SP48 Unica'nın göze çarpan tasarım detayları arasında yer alıyor. Otomobilin teknik detayları hakkında bilgi verilmese de F8 Tributo'daki 3.9 litre çift turbo V8 üniteden güç aldığı belirtiliyor. Bu motor, 710 beygir güç ve 770 Nm tork üretiyor. Bu da aracın 0-100 km/s hızlanmayı 2.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.



LÜKS ZAMANI: 3.6 MİLYON TL

İsviçreli üretici Richard Mille, yeni dalış saatiyle gündeme oturdu. İlk kez Karayip adası çevresinde yapılan Voiles de Saint Barth Richard Mille tekne yarışlarında görücüye çıkarılan RM 032'nin, 300 metre derinliğe dayandığı belirtildi. Sadece 120 örnekle sınırlı olan saat 245 bin dolara (3 milyon 675 bin liradan) satışa sunuldu.



41 MİLYON UÇTU

Türkiye genelindeki havalimanlarında Ocak-Nisan döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 41 milyonu geçti. Nisan'da hava yolunu tercih edenlerin sayısı ise 11 milyon 616 bin 346 oldu. Türkiye genelindeki hizmet veren havalimanlarında Nisan'da iç hat yolcu trafiği 5 milyon 389 bin 967, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 196 bin 846 oldu. İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 4 milyon 452 bin 141 yolcuya hizmet verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN