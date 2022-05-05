Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. AB ülkeleri Ukrayna'dan gelen sivil infaz görüntüleri ardından petrol başta olmak üzere Rus ekonomisini hedef alan yaptırım paketini gündemine aldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi petrol ambargosunu önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu. Bugün Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,13 dolardan işlem görüyor. Peki, 5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin, motorin, LPG güncel fiyatı kaç TL oldu? FED sonrası akaryakıt, petrol fiyatları arttı mı? İşte merak edilenler!
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL
İSTANBUL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL
İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL