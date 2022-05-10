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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 09:15
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    • 10.05.2022 09:15
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    📢Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları son dakika değişti mi? 🔎Konut kredi faiz oranları düşecek mi?

    🔎Konut kredi faiz oranları düşecek mi? 📢Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları son dakika değişti mi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 9 Mayıs Kabine Toplantısı'nın ardından konut finansmanında 3 ayrı paketi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez ev sahibi olacaklara da müjdeyi vermiş oldu. Milyonlarca vatandaş konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    🔎Konut kredi faiz oranları düşecek mi?

    Akşam saatlerinde tüm illerden milyonlarca vatandaş konut kredi faiz oranları düşecek mi sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 9 Mayıs Kabine Toplantısı bugün gerçekleşti ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı. Özellikle ilk kez konut sahibi olacaklar için 3 ayrı paket halinde konut finansmanı sunulacağını duyurdu ve ev alacaklar güncel faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Peki konut kredisi faiz oranları son dakika değişti mi?

    KONUT FİNANSMANINDA 3 AYRI PAKET

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı.

    Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.

    İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz

    Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

    Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

        1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

        TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."
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        Haberler Ekonomi 📢Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları son dakika değişti mi? 🔎Konut kredi faiz oranları düşecek mi?
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