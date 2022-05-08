TCMB faiz indirimi olur mu? Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 toplantı tarihleri!

Merkez Bankası faiz kararı hakkında aramalar hız kazandı. TCMB son toplantısını Nisan ayında gerçekleştirmişti. Toplantının ardından Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı aldığını duyurmuştu. Şimdi gözler mayıs ayına çevrildi. Peki, Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.