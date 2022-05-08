İstanbul'da turizm patlaması yaşanıyor! Doluluk yüzde 98

Verilerin, Suudi Arabistan'dan 250 bin turist geleceğini gösterdiğini aktaran Avdagiç, şöyle devam etti: "Şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulamayacaksınız. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Sanayi tarafına baktığımızda, orada zaten bir problem yok."