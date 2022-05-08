Pes dedirten bahaneler! Kira fiyatlarının artmasının ardından kiracı-ev sahibi kavgaları artıyor

Konuta olan talebin artması ile fırlayan kiralar bazı ev sahipleri ve emlakçıların fırsatçılık yapmasına sebep oluyor. Kiracıları üzerinde baskıya başlayan ev sahipleri hukuksuz olmasına rağmen zorla kira bedellerini artırmak istiyor.
Nisan ayı enflasyonu ile birlikte 12 aylık ortalama ya in bu ay yapılabilecek en yüksek kira artış oranı yüzde 34,.46 oldu. Ancak birçok ev sahibi sözleşme bitmeden ara zam yapmak isterken bazıları da türlü bahanelerle eski kiracısını evden çıkartmaya çalışıyor. Eskiden 'oğlum gelip oturacak' bahanesi çok sık kullanılırken şimdi de 'tadilat yapacağım' gerekçesi ortaya atılmaya başlandı.
GEREKÇE GEÇERLİ DEĞİL
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, "Kiracı evde otururken yapılabilecek tamirat, tadilatlarda kiracının çıkması talep edilemez" dedi.