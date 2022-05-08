Pes dedirten bahaneler! Kira fiyatlarının artmasının ardından kiracı-ev sahibi kavgaları artıyor

TAHLİYE İÇİN 5 YIL

Kira sözleşmesi beş yılı dolanların durumunu değerlendiren Ali Güvenç Kiraz, "Beş yıl dolduğu için ev sahibi rayiç bedel arttı diyerek ekstra artışa girebilir. Bunun için de kira bedeli tespiti için mahkemeye başvurabilir. Davalar yaklaşık 2.5 yıl sürüyor. Hâkimler artış oranını hakkaniyet oranında yapıyor. Örneğin, oturulan konutun kirası 4500 bin, rayiç 8 bin liraya çıkmış. Ev sahibi 8 bin lira talep ederek dava açıyor. Hâkimler 6 bin liraya hükmediyor. Tarafların uzlaşması daha doğru olur" dedi.