Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonu tutarları ve kampanya şartları açıklandı! Emekli vatandaşlara, ek ödeme alabilmeleri için son çağrı yapıldı!

3 sene evvel SGK ile imzaladıkları ek ödeme protokolü süresinin bu sene itibari ile tamamlanmasına rağmen yeni promosyon kampanyası düzenleyen Denizbank, Akbank ve İş Bankası, emekli maaşı hesabını kendi bünyelerine taşıyan yeni müşterilerine ödeyecekleri tutarları güncelledi. Emekli müşterilerine sunmuş olduğu avantajlı tüketici kredisi kampanyaları ile bankacılık pazarında bir popülerliğe sahip olan Denizbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve 3 sene süresince bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, değişik tutarlarda promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.