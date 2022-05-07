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    • Ekonomi
    • 08.05.2022 11:07
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    • 08.05.2022 11:08
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    Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonu tutarları ve kampanya şartları açıklandı! Emekli vatandaşlara, ek ödeme alabilmeleri için son çağrı yapıldı!

    Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin gündelik yaşam şartlarına yansımasından sonra nakde sıkışan emekli müşterilere, Denizbank, Akbank ve İş Bankası'ndan müjdeli haber geldi. İlgili bankalar, emekli maaşı hesabını kendi bünyelerine taşıyan yeni müşterilerine, değişik tutarlarda ek ödeme hizmeti sunacaklarını açıkladılar.

    takvim.com.tr
    Emekli vatandaşlara, ek ödeme alabilmeleri için son çağrı yapıldı!

    3 sene evvel SGK ile imzaladıkları ek ödeme protokolü süresinin bu sene itibari ile tamamlanmasına rağmen yeni promosyon kampanyası düzenleyen Denizbank, Akbank ve İş Bankası, emekli maaşı hesabını kendi bünyelerine taşıyan yeni müşterilerine ödeyecekleri tutarları güncelledi. Emekli müşterilerine sunmuş olduğu avantajlı tüketici kredisi kampanyaları ile bankacılık pazarında bir popülerliğe sahip olan Denizbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve 3 sene süresince bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, değişik tutarlarda promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.

    İş Bankası Emekli Promosyonu

    Köklü bir banka olmanın avantajlarını müşterilerine de hissettiren Türkiye İş Bankası, yeni dönemde emekli olacak olan ya da durumu hazırda emekli olan fakat maaş ödemesini değişik bir banka aracılığı ile alan vatandaşlara, kendi bünyesine dahil olmaları ve 3 sene süresince bankada kalacaklarının sözünü vermeleri karşılığında maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.

    Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan promosyon kampanyası haberine göre yeni dönemde bankanın emekli müşterisi olmayı kabul eden vatandaşlara ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde açıklandı:

    · 1.500 TL'den daha düşük emekli maaşı alanlara: 2.250 TL

    · 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL

    · 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2 bin 500 TL

        Denizbank Emekli Promosyonu

        Emekli müşterilerine sunmuş olduğu avantajlı tüketici kredisi kampanyaları ile bankacılık pazarında bir popülerliğe sahip olan Denizbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve 3 sene süresince bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, değişik tutarlarda promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.

        Denizbank'ın resmi internet sitesinde yer alan promosyon kampanyası haberine göre yeni dönemde bankanın emekli müşterisi olmayı kabul eden vatandaşlara ödenecek olan promosyon miktarlarının şu şekilde belirlendiği gözlendi:

        · 1.500 TL'den daha düşük emekli maaşı alanlara: 1.475 TL

        · 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.650 TL

        · 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 1.750 TL
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        Haberler Ekonomi Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonu tutarları ve kampanya şartları açıklandı! Emekli vatandaşlara, ek ödeme alabilmeleri için son çağrı yapıldı!
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