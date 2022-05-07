e-Ticaret üzerinden tekelleşmeye onay yok! Rekabet Kurulu büyük oyuna 'dur' dedi

Türkiye'nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin e-Ticaret sektöründe hâkim konumda olan yalnızca 5 platform ile çalışacağını satış noktalarına duyurması ve yetkili satış bayilerinin diğer platformlardan ayrılmasını istemesi, düğün sezonu öncesi şok etkisi yaptı. Piyasalarda kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engelleyerek tüketici faydasını artırmakla yükümlü olan Rekabet Kurumu duruma el atarak, 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya aday bu yapıya 'dur' dedi.
"KRİTERLER KEYFİYET İÇEREMEZ" UYARISI
Kurum, beyaz eşya üreticilerini uyararak e-Ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı, bu nedenle platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterlerin keyfiyet içeremeyeceğini vurguladı. Kurum, uyarısında, başka bir üretici firmanın daha önce kendisine yaptığı başvuruyu ve geçen yıl sonunda karara bağlanan dosyayı da hatırlattı.
Söz konusu önceki şirketin "Yetkili bayilerin çevrim içi pazar yerlerinden satış yapmasının bütünüyle yasaklanması" talebinin kabul edilemeyeceğinin karara bağlandığını hatırlatan Rekabet Kurumu, verilen kararda üreticilerin satış noktaları için objektif kriterler belirleyebileceğinin hüküm altına alındığını ifade etti.