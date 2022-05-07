e-Ticaret üzerinden tekelleşmeye onay yok! Rekabet Kurulu büyük oyuna 'dur' dedi

"KRİTERLER KEYFİYET İÇEREMEZ" UYARISI

Kurum, beyaz eşya üreticilerini uyararak e-Ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı, bu nedenle platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterlerin keyfiyet içeremeyeceğini vurguladı. Kurum, uyarısında, başka bir üretici firmanın daha önce kendisine yaptığı başvuruyu ve geçen yıl sonunda karara bağlanan dosyayı da hatırlattı.