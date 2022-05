Denizden turist yağıyor (Ekonomi haberleri)

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sahillerine dev yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Rodos'tan gelen ağırlıklı olarak İngiliz ve ABD'li turistleri taşıyan lüks yolcu gemisi Silver, Spirit, QTerminals Antalya Limanı'na demir attı. QTerminals Antalya, Bahama bayraklı, 420 yolcusu bulunan, 210,7 metre uzunluğundaki ve 39 bin 444 grostonluk gemiye ev sahipliği yaptı.QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlamayı beklediklerini kaydetti.

ET FİYATLARI TAKİPTE

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini belirtti. ESK'dan yapılan açıklamada, "Et fiyatları üzerinde spekülatif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" denildi.

FAHİŞ FİYATA REKABET EL KOYDU

Yaklaşan düğün sezonu öncesinde bazı beyaz eşya üreticisi firmaların e-ticaret platformlarından çıkmak istemesi Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi. Türkiye'nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin, e-ticaret sektöründe hakim konumda olan yalnızca 5 e-ticaret firması ile çalışacağını satış noktalarına duyurması düğün sezonu öncesi hem vatandaşta hem de diğer e-ticaret platformlarında şok etkisi yaptı. 100'e yakın e-ticaret platformundan çıkışı ön gören karar neticesinde her üründe neredeyse yüzde 50'lere varan artışlar yaşanabileceği tespit edildi. Barış ŞİMŞEK

BAKIRKÖY-KİRAZLI'DA SONA DOĞRU

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazılarının tamamlandığını belirtti. Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakırköy- Kirazlı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Kayaşehir, Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile Altunizade-Bosna Bulvarı ve Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projelerinin yapımının sürdüğünü anlattı.

TÜRK TELEKOM'DAN SİBER GÜVENLİK KAMPI

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor. Türk Telekom, 1-10 Ağustos'ta düzenleyeceği Siber Güvenlik Kampı kapsamında geleceğin siber kahramanlarına 10 günlük uygulamalı eğitim verecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Ulusal ve kişisel güvenliğin yapı taşı olan siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 9 Mayıs-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında "https:// turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/" adresinden yapılacak.

DOLANDIRICIYA KARŞI KORUMA KALKANI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, vatandaşların iradeleri dışında şirket ortağı ya da yetkilisi olmasının engellemesi amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya konulan kimlik numarasına kısıtlama koyabilme hizmetinin 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldığını söyledi. Hizmet hakkında bilgi veren Koç, "Bu hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçiyoruz" dedi.

ADIM ADIM İŞLEMLER

● Haberiniz olmadan şirket açılmasını önleyin ● E-devlet sisteminden Ticaret Bakanlığı sekmesine girin ● Burada Ortak/yetkili olunması kısıtlama bölümünü seçin ● Burada TC numaranızı kısıtlayın ● Aynı sekmede Sahibi olduğunuz şirketler bölümünden kontrolü yapın