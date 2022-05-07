SON DAKİKA: 3600 göstergede geri sayım! Memur-Sen Genel Başkanı'ndan flaş açıklama: Kamu işveren tarafı bize öneri getirecek

Son dakika haberi: 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek olan komisyon önümüzdeki hafta toplanacak. Toplantı ile birlikte detaylar da belli olacak. Yeni düzenleme en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek. Düzenleme, kamu personel rejiminde büyük bir dönüşüme yol açacak.
Milyonlarca memur ve emekli detayları merak ederken; hazırlanacak tasarının ay sonuna kadar Meclis'e sunulması planlanıyor. Ek gösterge memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yaptığı yeni açıklamada gündemde 2 kritik madde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3. toplantı için gün sayıyoruz.