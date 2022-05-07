SON DAKİKA: 3600 göstergede geri sayım! Memur-Sen Genel Başkanı'ndan flaş açıklama: Kamu işveren tarafı bize öneri getirecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yaptığı yeni açıklamada gündemde 2 kritik madde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3. toplantı için gün sayıyoruz.