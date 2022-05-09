İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu! Tarih vererek tokat etkisi yaratacak dedi! Gram altın 1200 - 1450 lira seviyesine...

9 Mayıs altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Hal böyle olunca özellikle uzmanların yorumları sıkı takibe alınıyor. İslam Memiş altın yorumları da merakla okunuyor. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mayıs son dakika altın fiyatları!
Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, "Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var. Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar.