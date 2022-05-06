Türkiye rekor kırmaya devam ediyor! Yıl sonu için konulan 250 milyar dolarlık ihracat hedefi erkeden aşılacak

Türk ihracatçısı tarihi rekorlarına bir yenisini ekledi. Nisan'da ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla, 23.4 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin aylık bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken, son 20 ayın 18'inde aylık rekor kırılmış oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan'da ihracatımız 23.4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022'nin ilk 3 ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle artış serimiz devam etmiştir. 29 Nisan'daki 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca 1 günde yapılan en yüksek ihracat rakamıdır" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Son 20 ayın 18'inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı. Yıl sonu 250 milyar dolar hedefine inşallah yılı tamamlamadan ulaşacağız" diye konuştu. 25 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Gülle, "8 sektörümüz ihracat rekoru kırdı" dedi.
DESTEKLER ARTIRILDI
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen programların destek üst limitleri artırıldı. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) kapsamında sağlanan desteğin üst limiti 200 bin liradan 450 bin liraya yükseltildi. TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile verilen destek de 2 kat artırılarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. BİGG ve KOBİ Ar-Ge Başlangıç programının dışında Proje Pazarları Destekleme Programı ulusal etkinlik desteği üst limiti 30 bin liradan 70 bin liraya ve uluslararası etkinlik desteği üst limiti de 40 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı'nda TÜBİTAK tarafından karşılanacak tutarın üst sınırı 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Patent Destek Programı İnceleme Raporu Desteği ve Patent Tescil Ödülü tutarları da yukarı yönlü revize edildi. Yeni üst limitler, 21 Nisan 2022 tarihinden sonra açılan çağrılara yapılan proje başvurularında uygulanacak.
TÜRK TELEKOM'DAN GİRİŞİMCİLİK OKULU
Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini, yeni kurduğu 'Girişimcilik Okulu' ile güçlendiriyor. Türk Telekom Akademi, çalışanlarına kariyer ve gelişimleri için eğitim olanağı sunarken; Girişimcilik Okulu çatısı altında girişimcilere eğitim desteği verecek. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, bu yıl PİLOT'un 10'uncu dönem başvurularını aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "PİLOT'a kabul edilecek girişimlere TT Ventures'ten yatırım, Türk Telekom ile iş birliği, 100 bin dolara kadar nakit desteği, alanında çok güçlü kişilerden mentorluk, teknoloji ve altyapı gücü gibi pek çok imkan sunacağız. Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu ile amacımız; girişimci ekiplere Türk Telekom'un yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden faydalanma fırsatı sunmak; onların yöntem ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş bağlantıları kurmalarını, yatırımcılara erişmelerini ve TT Ventures ile yatırım yaparak büyümelerini sağlamak."