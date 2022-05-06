Türkiye rekor kırmaya devam ediyor! Yıl sonu için konulan 250 milyar dolarlık ihracat hedefi erkeden aşılacak





İSTANBUL AVRUPA DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Paris ve Berlin'in ardından Avrupa'da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu. Oyun yatırımlarında ise Avrupa ve MENA bölgesinde birinci sırada yer alıyor" dedi. İSTKA olarak 2021'de 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 farklı çağrıya çıktıklarını hatırlatan Tüzgen, "Destek almaya hak kazanan projeleri hayata geçirmeye başladık. İSTKA olarak 2022'de 158 projeye 276 milyon lira destek veriyoruz. Teknoloji ve yenilik odaklı startuplarımızın finansmana kolay erişimleri için Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon lira tahsis ediyoruz" diye konuştu.



'KATMA DEĞERLİ ÜRETİMDE BÜYÜK İVME YAKALADIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek istediklerini belirterek, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir ivme yakaladığını söyledi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MAYIS MÜJDESİ

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri bu ay içerisinde TBMM'ye getirmeyi planlıyoruz" dedi. Sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını belirten Elitaş, "Başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacak" dedi.



İŞE DÖNEMEYEN İŞÇİYE TAZMİNAT

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bayram dönüşü bilet bulamayıp işine iki gün gitmediği için tazminatsız kovulan işçinin mağdur edildiğine hükmetti. Milyonları ilgilendiren kararda, davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Davacı bayram dönüşü bilet bulamadığını, işyeri yetkilisini arayıp bilgi verdiğini, aracın arızalandığını, geç saatte geldiğinden işe gidemediğini iddia etmiştir. Davacının ustası olduğunu belirten davalı tanığı da durumu teyit etmiştir. Davacının bilet bulamamasını işveren yetkilisine bildirmesi sonucunda işe gelmemesinin haklı bir sebebe dayandığı açıktır. İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü devamsızlık yapması şartı, somut olayda gerçekleşmemiştir. İhbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekmektedir."



SOĞAN ŞAMPİYON

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 7.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69.97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121.82 olarak kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en fazla fiyat artışı yüzde 69.3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta görüldü.

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