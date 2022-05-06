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    Türkiye rekor kırmaya devam ediyor! Yıl sonu için konulan 250 milyar dolarlık ihracat hedefi erkeden aşılacak

    İhracat rekor kırmaya devam ediyor. Yıl sonu için konulan 250 milyar dolarlık hedef erkenden aşılacak. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İhracat rekor kırdı

    Türk ihracatçısı tarihi rekorlarına bir yenisini ekledi. Nisan'da ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla, 23.4 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin aylık bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken, son 20 ayın 18'inde aylık rekor kırılmış oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan'da ihracatımız 23.4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022'nin ilk 3 ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle artış serimiz devam etmiştir. 29 Nisan'daki 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca 1 günde yapılan en yüksek ihracat rakamıdır" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Son 20 ayın 18'inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı. Yıl sonu 250 milyar dolar hedefine inşallah yılı tamamlamadan ulaşacağız" diye konuştu. 25 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Gülle, "8 sektörümüz ihracat rekoru kırdı" dedi.



    DESTEKLER ARTIRILDI
    TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen programların destek üst limitleri artırıldı. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) kapsamında sağlanan desteğin üst limiti 200 bin liradan 450 bin liraya yükseltildi. TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile verilen destek de 2 kat artırılarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. BİGG ve KOBİ Ar-Ge Başlangıç programının dışında Proje Pazarları Destekleme Programı ulusal etkinlik desteği üst limiti 30 bin liradan 70 bin liraya ve uluslararası etkinlik desteği üst limiti de 40 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı'nda TÜBİTAK tarafından karşılanacak tutarın üst sınırı 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Patent Destek Programı İnceleme Raporu Desteği ve Patent Tescil Ödülü tutarları da yukarı yönlü revize edildi. Yeni üst limitler, 21 Nisan 2022 tarihinden sonra açılan çağrılara yapılan proje başvurularında uygulanacak.



    TÜRK TELEKOM'DAN GİRİŞİMCİLİK OKULU
    Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini, yeni kurduğu 'Girişimcilik Okulu' ile güçlendiriyor. Türk Telekom Akademi, çalışanlarına kariyer ve gelişimleri için eğitim olanağı sunarken; Girişimcilik Okulu çatısı altında girişimcilere eğitim desteği verecek. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, bu yıl PİLOT'un 10'uncu dönem başvurularını aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "PİLOT'a kabul edilecek girişimlere TT Ventures'ten yatırım, Türk Telekom ile iş birliği, 100 bin dolara kadar nakit desteği, alanında çok güçlü kişilerden mentorluk, teknoloji ve altyapı gücü gibi pek çok imkan sunacağız. Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu ile amacımız; girişimci ekiplere Türk Telekom'un yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden faydalanma fırsatı sunmak; onların yöntem ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş bağlantıları kurmalarını, yatırımcılara erişmelerini ve TT Ventures ile yatırım yaparak büyümelerini sağlamak."



        İSTANBUL AVRUPA DÖRDÜNCÜSÜ OLDU
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Paris ve Berlin'in ardından Avrupa'da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu. Oyun yatırımlarında ise Avrupa ve MENA bölgesinde birinci sırada yer alıyor" dedi. İSTKA olarak 2021'de 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 farklı çağrıya çıktıklarını hatırlatan Tüzgen, "Destek almaya hak kazanan projeleri hayata geçirmeye başladık. İSTKA olarak 2022'de 158 projeye 276 milyon lira destek veriyoruz. Teknoloji ve yenilik odaklı startuplarımızın finansmana kolay erişimleri için Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon lira tahsis ediyoruz" diye konuştu.

        'KATMA DEĞERLİ ÜRETİMDE BÜYÜK İVME YAKALADIK'
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek istediklerini belirterek, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MAYIS MÜJDESİ
        Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri bu ay içerisinde TBMM'ye getirmeyi planlıyoruz" dedi. Sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını belirten Elitaş, "Başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacak" dedi.

        İŞE DÖNEMEYEN İŞÇİYE TAZMİNAT
        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bayram dönüşü bilet bulamayıp işine iki gün gitmediği için tazminatsız kovulan işçinin mağdur edildiğine hükmetti. Milyonları ilgilendiren kararda, davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Davacı bayram dönüşü bilet bulamadığını, işyeri yetkilisini arayıp bilgi verdiğini, aracın arızalandığını, geç saatte geldiğinden işe gidemediğini iddia etmiştir. Davacının ustası olduğunu belirten davalı tanığı da durumu teyit etmiştir. Davacının bilet bulamamasını işveren yetkilisine bildirmesi sonucunda işe gelmemesinin haklı bir sebebe dayandığı açıktır. İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü devamsızlık yapması şartı, somut olayda gerçekleşmemiştir. İhbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekmektedir."

        SOĞAN ŞAMPİYON
        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 7.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69.97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121.82 olarak kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en fazla fiyat artışı yüzde 69.3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta görüldü.

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        Haberler Ekonomi Türkiye rekor kırmaya devam ediyor! Yıl sonu için konulan 250 milyar dolarlık ihracat hedefi erkeden aşılacak
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