Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Enflasyon belasından kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz"





Ancak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağlayarak döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık.



Buna ek olarak KDV ve vergi indirimlerinden saha denetimlerine, stratejik sektör ve emtialardaki sübvansiyonlarımızdan kapsayıcı teşvik paketlerimize kadar geniş önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz.

Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda dijital "Ürün Takip Sistemi" çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız.

Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz.