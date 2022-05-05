Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Enflasyon belasından kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Enflasyonun hepimizin ortak meselesi olduğunun altını çizen Nebati, "Bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez" ifadelerini kullandı.
ABD, Almanya ve Fransa'da enflasyonun son 40 yılın zirvesinde eyrettiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "Bu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği de bir gerçektir. Ancak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağlayarak döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık" şeklinde konuştu.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;
Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez.