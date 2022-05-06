Ev sahibinin yeni oyunu ‘tadiat’! Kira fiyatlarının artması ev sahiplerinin gözünü döndürdü

Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın üst sınırı yükseldi. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 olarak gerçekleşti. Buna göre; konut kirası 4 bin lira olan bin 387 artışla 5 bin 378 lira ödeyecek. 2 bin lira veren de 689 lira artışla 2 bin 689 lira ödemeye başlayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin zorlama artışlarına karşı uyararak, "Kira sözleşmeniz 1'inci yılını doldurmuş ve 5'inci yılını doldurmamışsa yüzde 34.46 artış yapacaksınız. Bunun üstünde artış oranını kabul etmeyin" dedi. Bazı ev sahiplerinin tadilat bahanesiyle kiracısını evden çıkarma girişimlerini değerlendiren Kiraz, şöyle konuştu: "Esaslı bir tadilat, yıkma olmadıkça tahliye mümkün değil. Bunun için de ev sahibinin belediye onaylı proje sunması gerekiyor.