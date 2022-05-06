8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü birçok sektörde hareketliliği başlattı

Ramazan bayramı hareketliliği ile nefes alan çarşı pazarda şimdi de Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor. Tekstilden küçük ev aletlerine, elektronikten hediyelik eşyaya kadar birçok sektörde alışveriş canlanırken; cirolarda da yüzde 50'nin üzerinde artış bekleniyor. Bu arada özellikle e- ticarette de anne bereketi yaşanıyor. 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için alışveriş telaşı şimdiden başladı. Hem küçük esnaf hem de markalar Anneler Günü hareketliliğinden pay almak için indirim kampanyaları yaparken, e-ticaret sitelerinde de bu güne özel organizasyonlar dikkat çekiyor. Anneler Günü'nde en çok hareketlenen sektörlerin başında küçük ev aletleri geliyor. Bu sektörü tekstil ve elektronik eşya izlerken, çiçekçilerde de hazırlıklar sürüyor. Anneye ne hediye alınırsa alınsın yanında çiçek olması satışları katlıyor. Yine anneye hediye konusunda tercih edilen sektörler arasında kozmetik ve mücevherat da yer alıyor. Hediyelerin birçoğu ise e-ticaret sitelerinden alınıyor. Bu yüzden e-ticaret sitelerinde kozmetikten çiçeğe, hediyelik eşyadan tekstile birçok alanda indirim kampanyaları devam ediyor.