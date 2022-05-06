Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü birçok sektörde hareketliliği başlattı

    8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü ekonomiye canlılık getirecek. Birçok sektörde indirim kampanyaları başlarken, cirolarda yüzde 50’nin üzerinde artış olacağı tahmin ediliyor. Alışverişlerin ağırlığı ise e-ticarette gerçekleşecek.

    Çarşı pazarda anne hareketi

    Ramazan bayramı hareketliliği ile nefes alan çarşı pazarda şimdi de Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor. Tekstilden küçük ev aletlerine, elektronikten hediyelik eşyaya kadar birçok sektörde alışveriş canlanırken; cirolarda da yüzde 50'nin üzerinde artış bekleniyor. Bu arada özellikle e- ticarette de anne bereketi yaşanıyor. 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için alışveriş telaşı şimdiden başladı. Hem küçük esnaf hem de markalar Anneler Günü hareketliliğinden pay almak için indirim kampanyaları yaparken, e-ticaret sitelerinde de bu güne özel organizasyonlar dikkat çekiyor. Anneler Günü'nde en çok hareketlenen sektörlerin başında küçük ev aletleri geliyor. Bu sektörü tekstil ve elektronik eşya izlerken, çiçekçilerde de hazırlıklar sürüyor. Anneye ne hediye alınırsa alınsın yanında çiçek olması satışları katlıyor. Yine anneye hediye konusunda tercih edilen sektörler arasında kozmetik ve mücevherat da yer alıyor. Hediyelerin birçoğu ise e-ticaret sitelerinden alınıyor. Bu yüzden e-ticaret sitelerinde kozmetikten çiçeğe, hediyelik eşyadan tekstile birçok alanda indirim kampanyaları devam ediyor.



    HER YAŞA UYGUN HEDİYE
    e-ticaret sektörü temsilcileri, Anneler Günü'nde her yaşa hitap eden alışverişler yapıldığını belirterek, "25 yaşında da anne var, 70 yaşında da. O yüzden de alışveriş yelpazesi çok geniş oluyor. Gençler için genelde çiçek, pırlanta, kozmetik gibi ürünler tercih edilirken; ilerleyen yaşlardaki anneler için daha çok tekstil ürünleri ve küçük ev aletleri alınıyor" dedi. Anneler Günü'nde özellikle son 2-3 günde hareketliliğin arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri, son dakikacılar için de Pazar günü tüm mağazaların ve çiçekçilerin açık olacağını söyledi.



    EN ÇOK ALINAN HEDİYELER
    Çiçek dışında anneler için en çok alınan hediyeler şöyle sıralanıyor: Takı, blender, ütü, kahve makinesi, pırlanta, kıyafet, kitap, ev için süs eşyası, çanta, ayakkabı, kahve fincanı takımı...



        YEME-İÇME SEKTÖRÜ HAZIR
        Pazar günü yemeiçme ve turizm sektöründe de hareketlilik bekleniyor. Sektör temsilcileri, şu değerlendirmeleri yaptı: "Geçtiğimiz iki yıl kapanmalar dolayısıyla kutlamalar uzaktan yapılmıştı. Bu yıl kısıtlamaların olmadığı bir Anneler Günü geçirilecek. Bu yüzden eğlence ve yemeiçme sektörleri de hareketli olacak. Özellikle Pazar günü kahvaltı için rezervasyonlar dolmaya başladı."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarlada kaçak var
        Haberler Ekonomi 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü birçok sektörde hareketliliği başlattı
            SON DAKİKA