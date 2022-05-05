SON DAKİKA | SİGARAYA ZAM VAR MI? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaralara zam geldi? MAYIS 2022 SİGARA FİYATLARI: Winston, Kent, Camel...

5 MAYIS SON DAKİKA SİGARA ZAMMI! Sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? En pahalı sigara hangisi? sorularının yanıtları sigara kullananlar tarafından sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılıyor. Bu yıl Ocak ve Mart aylarında sigaraya yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından bugün itibariyle yeni zam geldiği öne sürüldü. Sosyal medyayı çalkalayan iddia sonrası MAYIS 2022 Yeni güncel SİGARA FİYATLARI merak edildi. İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatlarında son durum! Winston, Kent, Camel...
SİGARAYA ZAM VAR MI?
Son dakika haberine göre sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddia edildi. Sosyal medyada gündeme gelen iddialar sonrası yeni sigara fiyatları merak konusu oldu. İddiaya göre Philip Morris grubu sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.
EN UCUZ SİGARA NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Zammın PHİLİP MORRİS marka siga grubuna uygulandığı biliniyor. Gelen zamla birlikte en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 42 TL oldu.
5 MAYIS YENİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTE!
👉Marlboro Touch: 28,00 TL
👉Marlboro: 29,00 TL
👉Parliament: 29,50 TL
👉L&M: 25,50 TL
👉Muratti: 27,00 TL
👉Muratti BLU: 26,00 TL
👉Lark: 26,00 TL
👉Chesterfield: 25,50 TL