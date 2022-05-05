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    • Ekonomi
    • 05.05.2022 17:07
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    • 05.05.2022 17:07
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    250 milyar dolarlık hedefe adım adım! Bakan Nureddin Nebati'den ihracat rakamlarıyla ilgili flaş değerlendirme

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 250 milyar dolar ihracat hedefine el birliği ile ilerlendiğini söyledi. Nebati, nisan ayında 23,4 milyar dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirtti.

    250 milyar dolarlık hedefe adım adım

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefine el birliğiyle ve adım adım ilerlediklerini belirterek, "Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelinin meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ettiğini, 2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.

    Geçen yılki ihracat başarısının ardından 12 aylık ihracatın 240,1 milyar dolara yükselmesiyle 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefine de el birliğiyle ve adım adım ilerlediklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: "Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim. Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

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    Haberler Ekonomi 250 milyar dolarlık hedefe adım adım! Bakan Nureddin Nebati'den ihracat rakamlarıyla ilgili flaş değerlendirme
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