Emlak vergisinde süre doluyor! Ev, arsa, arazi sahipleri dikkat! Ödemeyene ceza var





"YEREL YÖNETİMLERİN VERGİ KAYNAĞI"

Özelmacıklı, "Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve varlığa dayalı bir vergi olan emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit 31 Mayıs'ta son bulacak. Türkiye'de sahip olunan bina, daire ve araziler yüzde 0,1 ile yüzde 0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisine tabi oluyorlar. Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10'u olarak uygulanmaya devam ediyor" dedi.