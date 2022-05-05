E-DEVLET TERCİH YAPMA EKRANI VE KILAVUZ! MSÜ 2022 tercih sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) son dakika MSÜ açıklaması geldi. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemlerinin devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada tercihlerin nereden yapılacağı ve sonuçları hakkında bilgi verildi. Peki MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ 2022 tercih sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İşte MSB'den yapılan son dakika açıklamanın detayları...
MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022 MSÜ tercihlerinin 18 Nisan tarihinde başladığı hatırlatıldı. ''Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 18 Nisan 2022 tarihinde başlamış olup 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.'' denildi.
2022 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca tercih işlemleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
MSÜ 2022 tercih sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.