Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "Avrupa'dan özellikle İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi artış var. Bu yıl Antalya'da 1 milyonun üzerinde, Türkiye genelinde ise 3.5 milyonun üzerinde İngiliz turist ağırlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Turizmci Hacı Osman Üçdan da "Otellerimiz daha çok İngiliz turistle dolu. Avrupalı turist iyi kazandırıyor. Tek pazara güvenerek yola çıkmamak gerekiyor. İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Norveç, İsrail ve Danimarka'dan misafirlerimiz var" dedi. Belek'teki bir otelin genel müdürü olan Ali Kızıldağ da "Herhangi bir sıkıntı olmazsa Mayıs'ta Rusya pazarı hareketli olacaktır" ifadesini kullandı.
ALMANLAR İLK SIRADA
1 Ocak-30 Nisan'da Antalya'yı 1 milyon 112 bin 383 yabancı turist ziyaret etti. En fazla turist gönderen ülkeler 329 bin 96 misafirle Almanya, 150 bin 944 turistle İngiltere ve 143 bin 485 turistle Rusya oldu.
- Ekonomi
- 05.05.2022 Gazete
Antalyalı turizmcilerin yüzü gülüyor! Başta Almanya olmak üzere bir çok Avrupalı vatandaş Türkiye'ye yöneldi
Antalyalı turizmciler Avrupalı turist hareketiyle sevindi. ‘Özellikle İngiltere ve Almanya’dan ciddi artış var. İngiltere’den uçaklar Türkiye’ye yöneldi’ dedi...
Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "Avrupa'dan özellikle İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi artış var. Bu yıl Antalya'da 1 milyonun üzerinde, Türkiye genelinde ise 3.5 milyonun üzerinde İngiliz turist ağırlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Turizmci Hacı Osman Üçdan da "Otellerimiz daha çok İngiliz turistle dolu. Avrupalı turist iyi kazandırıyor. Tek pazara güvenerek yola çıkmamak gerekiyor. İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Norveç, İsrail ve Danimarka'dan misafirlerimiz var" dedi. Belek'teki bir otelin genel müdürü olan Ali Kızıldağ da "Herhangi bir sıkıntı olmazsa Mayıs'ta Rusya pazarı hareketli olacaktır" ifadesini kullandı.