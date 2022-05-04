SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi: Maaşın dörtte biri kadar taksit ödeniyor





AYLIĞIN BORÇ BİTMEDEN KESİLMESİ DURUMUNDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kurum, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankası'na bildiriyor. Kurumdan aylık almayan, kamu kurum statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son aylığının 4'te birinin yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya krediyi kullananlar tarafından yatırılıyor.



KONUT EDİNME KONUSUNDA SAĞLANAN BAŞKA KOLAYLIKLAR VAR MI?

TOKİ konut satış kampanyaları düzenlenmekte olup kapsama giren ve öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yapılan konutlardan yüzde10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkânı veriliyor.