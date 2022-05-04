Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz kredi desteği!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz konut kredisi desteği geldi. Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.
■ Devletten ev yardımı nasıl alınır?
Geliri düşük vatandaşlara evlerinin bakım, onarım, betonarme ev yapım yardımı, ev eşyası alımı için ayni veya nakdi yardımlar yapılıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin, betonarme evde de 40 bin liralık destek veriliyor.