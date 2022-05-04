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    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz kredi desteği!

    Sosyal Güvenlik Kurumu ev alanlara faiz kredi desteği sağlıyor. Yararlanmak isteyenler için alınan tek bir belge ile başvuru yapması yeterli oluyor. Ayrıca dar gelirli vatandaşlara barınma ve kira desteği verilirken, harp, vazife malulleri ve gazilere faizsiz konut kredisi imkanı da var.

    Hazal Ateş
    Ev alana faizsiz kredi

    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz konut kredisi desteği geldi. Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.



    ■ Faizsiz konut kredisinden kimler yararlanıyor?
    Harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananların, 15 Temmuz gazilerinin, dul ve yetimlerinin hakkı bulunuyor.



    ■ Devletten ev yardımı nasıl alınır?
    Geliri düşük vatandaşlara evlerinin bakım, onarım, betonarme ev yapım yardımı, ev eşyası alımı için ayni veya nakdi yardımlar yapılıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin, betonarme evde de 40 bin liralık destek veriliyor.



        ■ Kimler kira yardımı alabilir?
        Kaymakamlıklar ekonomik durumu yetersiz olan ve bunu belgeleyen vatandaşlara kira desteği sağlıyor. Bunun için başvuru gerekiyor.

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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz kredi desteği!
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