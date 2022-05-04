Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz kredi desteği!





■ Devletten ev yardımı nasıl alınır?

Geliri düşük vatandaşlara evlerinin bakım, onarım, betonarme ev yapım yardımı, ev eşyası alımı için ayni veya nakdi yardımlar yapılıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin, betonarme evde de 40 bin liralık destek veriliyor.