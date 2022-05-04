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    • Ekonomi
    • 05.05.2022 08:59
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    • 05.05.2022 08:59
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    İsminize 2.706 TL devlet yardımı tanımlandı, ihtiyaç sahibi olan herkes alabilir! Anında e-devlet'ten kontrol edin!

    Her ay devlet doğrultusundan milyonlarca ferdin hesabına nakit ödemeler yapılıyor. Genellikle evde bakıma muhtaç olan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlar müracaat yapmaları durumunda devletin verilen ödemelerden faydalanabiliyor. Devlet yardımları dar gelirli ailelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla olabildiğince önemlidir. Genellikle COVİD-19 döneminde çoğu fert yardım etmeye muhtaç duruma gelmiştir. Hem de bunların yanısıra evde bakıma muhtaç olan ihtiyar ve engelli vatandaşlarda bulunuyor. Devlet her ay derli toplu olarak evde bakım yardımı veriyor.

    takvim.com.tr
    İsminize 2.706 TL devlet yardımı!

    İhtiyaç sahibi bireyler hiç süre kaybetmeden e-devlete giriş yaparak kontrollerini gerçekleştirsinler. İsminize 2.706 TL T.C devleti yardım tanımlamış olabilir. Hem de tüm herkes bu ödemelerden faydalanabilmektedir. İşte bu mevzuya dair merak ettiğiniz her şey! Hak sahipleri ödemelerin yapılıp yapılmadığını T.C. Kimlik numarası ve e-devlet parolası ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama aratarak açılan ekranda maaş ödemesine dair bütün detaylara erişebiliyor.

    Evde bakım yardımına başvurmak amacıyla e-devlet platformunu kullanabilirsiniz. E-devlet üzerinden müracaatlarınızı yapabilir, ardından ise sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evde bakım aylığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan sağlanıyor.

    E- Devlet Üzerinden Evde Bakım Maaşı Sorgulama

    E-devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yürütülen bu kampanya aracılığı ile milyonlarca gereksinim sahibi aile ihtiyacını karşılıyor. E-devlet üzerinden sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

        Hem de paranın hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenmek içerisinde e-devlet üzerinden sorgulama işlemlerinde bulunabilirsiniz.
        Aynı vakitte Ziraat Bankası aracılığı ile evde bakım maaşı alanlar cep telefonlarından kısa mesaj seksiyonuna BAKIYE aratarak 4747'e mesaj gönderebilir.

        Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nereden Nasıl Yapılıyor?

        Evde bakım maaşı yaptırmak isteyen şahıslar bulundukları şehirlerin Sosyal Dayanışma Vakıflarına giderek müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Başvurunun olumlu sonuç vermesi amacıyla bireyin ek gelirlerinin asgari ücret düzeyinin üçte biri düzeyinde olması gerekiyor.

        Aksi halde müracaatlar olumlu yönde sonuçlanmayacaktır. Engelli vatandaşlar amacıyla ilaveten tam teşekküllü sıhhat raporu alınması gerekiyor. Bu kriterleri taşıyan vatandaşlar müracaat işlemlerinde bulunabilirler!
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        Haberler Ekonomi İsminize 2.706 TL devlet yardımı tanımlandı, ihtiyaç sahibi olan herkes alabilir! Anında e-devlet'ten kontrol edin!
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