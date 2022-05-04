İsminize 2.706 TL devlet yardımı tanımlandı, ihtiyaç sahibi olan herkes alabilir! Anında e-devlet'ten kontrol edin!

İhtiyaç sahibi bireyler hiç süre kaybetmeden e-devlete giriş yaparak kontrollerini gerçekleştirsinler. İsminize 2.706 TL T.C devleti yardım tanımlamış olabilir. Hem de tüm herkes bu ödemelerden faydalanabilmektedir. İşte bu mevzuya dair merak ettiğiniz her şey! Hak sahipleri ödemelerin yapılıp yapılmadığını T.C. Kimlik numarası ve e-devlet parolası ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama aratarak açılan ekranda maaş ödemesine dair bütün detaylara erişebiliyor.