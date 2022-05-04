2 milyar dolar ihracat 35 bin istihdam! O sektörde "tam yol ileri"

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan SANMAR Tersanesi'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, denize açılarak römorkörleri test etti. Türk denizcilik sektörünün son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını belirten Varank, "Türkiye, sadece geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı." dedi.
Römorkörle denize açılan Bakan Varank, deniz taşıtının yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansı ile ani manevra sistemlerini test etti.
Test sonrası gazetecilere açıklama yapan Varank, "Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabii Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir bölge haline geldi." diye konuştu.
"GEMİ İNŞA SEKTÖRÜMÜZ İNŞALLAH YÜZÜMÜZÜ AĞARTMAYA DEVAM EDECEK"
Römorkörü kullanarak yaptığı testte geminin çok kısa sürede durduğunu söyleyen Mustafa Varank, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü pervaneleri 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler. Tabii bunlar çok ciddi kabiliyetler. Sadece bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Burası çok ciddi siparişler almaya devam ediyor. Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek."
Bakan Varank, kullandığı römorkörün özelliklerini de beğendiğini belirterek "Tam yol ileri giderek yangın söndürmede nasıl pompalar kullanılıyor, gemi kendi etrafında nasıl çok hızlı bir şekilde manevra yapabiliyor, nasıl kısa sürede durabiliyor bunu beraberce test etmiş olduk. Bizim için ilginç bir deneyimdi." diye konuştu.