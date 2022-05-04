2 milyar dolar ihracat 35 bin istihdam! O sektörde "tam yol ileri"

"TÜRKİYE GEÇEN SENE YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK GEMİ İHRACATINA İMZA ATTI"

Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye'ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına da vurgu yapan Varank, şunları kaydetti: "Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden dolayı memnunuz. Türkiye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı. Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti."

Fabrika gemiler ile önemli özelliklere sahip yüksek teknolojili gemilerin Yalova'da üretildiğine dikkati çeken Mustafa Varank, SANMAR'ın sektörde ilkleri başardığını söyledi. Türk gemicilik sektörünün sürekli ileriye gittiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Burada bir tersanemiz savunma sanayimizde çok önemli bir yere sahip. Reis sınıfı denizaltıların burun kısmındaki torpido atabilen bölümler burada inşa edildi. SANMAR Tersanesi de römorkör sektöründe daha önce birçok yeniliğe imza attı." dedi.

SANMAR tarafından üretilen 24 metre boyundaki standart römorkörler, 70 ton çekme gücüne sahip. 6 bin beygir gücünde 360 derece dönebilen motor sistemine sahip olan römorkörler, yangın esnasında hem kendini soğutup hem de yangını söndürüyor.

Römorkörler, yangın söndürmenin yanı sıra denizde kurtarma, karaya yanaştırma, büyük tonajlı gemileri çekme işlemlerinde tam performans sağlıyor.