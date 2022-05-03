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    • Ekonomi
    • 03.05.2022 08:44
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    • 03.05.2022 08:50
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    İhracatçıya kredi desteği! Teminat sorunu ortadan kalkıyor

    İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıran İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) mart ayı dönemine ilişkin faaliyetlerine başladı. İki ayda 4 binin üzerinde firmanın başvurduğu şirket, bine yakın ihracatçıya 1 milyar lira kredi desteği verecek.

    İhracatçıya kredi desteği! Bin ihracatçıya 1 milyar TL

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank'ın öz kaynaklarıyla 13 Ekim'de kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile ihracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorunu ortadan kaldırılıyor. Bu sayede ihracatçıların krediye erişim maliyetleri düşerken ihracatın tabana yayılması hedefleniyor.



    4 BİN BAŞVURU
    Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan şirkete, 4 binin üzerinde ihracatçı başvurdu. Bine yakın ihracatçı da önümüzdeki günlerde destekten yararlanacak.

    Söz konusu bin firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu destek 3-4 milyar liraya ulaşacak. Kredi üst limitinin 15 milyon liraya çıkarıldığı şirketin desteklerinden önümüzdeki günlerde KOBİ'ler de yararlanabilecek.



        GÜÇLÜ YAPIYA SAHİP
        İhracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla, İGE AŞ'ye ilave sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması sağlanacak.

        Ticaret Bakanlığı ihracatçıların önündeki engelleri kaldırarak, mevcut pazarlarda Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmasını hedefliyor.

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        İhracatçıya kredi desteği! Bin ihracatçıya 1 milyar TL
        Haberler Ekonomi İhracatçıya kredi desteği! Teminat sorunu ortadan kalkıyor
            SON DAKİKA