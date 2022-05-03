İhracatçıya kredi desteği! Teminat sorunu ortadan kalkıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank'ın öz kaynaklarıyla 13 Ekim'de kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile ihracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorunu ortadan kaldırılıyor. Bu sayede ihracatçıların krediye erişim maliyetleri düşerken ihracatın tabana yayılması hedefleniyor.
Söz konusu bin firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu destek 3-4 milyar liraya ulaşacak. Kredi üst limitinin 15 milyon liraya çıkarıldığı şirketin desteklerinden önümüzdeki günlerde KOBİ'ler de yararlanabilecek.