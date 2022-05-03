İhracatçıya kredi desteği! Teminat sorunu ortadan kalkıyor





GÜÇLÜ YAPIYA SAHİP

İhracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla, İGE AŞ'ye ilave sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması sağlanacak.