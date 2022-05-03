Altında büyük hareketlilik! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 3 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Altında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekteki yatırımcıların tümü bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altının fiyatını merak ediyor. Altında hafta sonu hareketliliği yaanıyor. Altında bugün yükseliş göze çarpıyor. Önceki kapanışını 900 TL'den yapan gram altın bugün uçuşa geçti. Peki Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın düşer mi yükselir mi? İşte 3 MAYIS 2022 ALTIN FİYATLARI!
3 MAYIS ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 905,33
SATIŞ:905,68
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.478,00
SATIŞ: 1.499,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.955,00
SATIŞ: 3,000,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.058,00
SATIŞ: 6.133,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.902,00
SATIŞ: 5,978,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.081,00
SATIŞ: 6.172,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 824,23
SATIŞ:853,87
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İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, altın almalı mı satmalı" sorusunu yanıtlarken, gram altın fiyatları için `Alım fırsatı veren seviyeleri` açıkladı.
Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.