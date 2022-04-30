Tüm algı ve zorluklara rağmen Türkiye ziyaretçi sayısını yüzde 151 arttırarak turizmde gelir rekoru kırdı

2022 yılına güçlü bir hazırlık yapan Türk turizm sektörü, yılın ilk çeyreğinde gelirlerini rekor seviyeye taşımayı başardı. İki yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden 'V' çıkışı hedefleyen sektör, bu yıl için 35 milyar dolar gelir, 42 milyon turist hedefi koymuştu. Lider pazarlar olan Rusya-Ukrayna'da savaş nedeniyle kayıp veren sektör, yine de hedeflerinden sapmadı. Bu hedefler doğrultusunda istikrarlı adımlar atan sektörün ilk çeyrek rakamları da açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı turizm istatistiklerine göre, Türkiye yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi sayısına, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm gelirine ulaştı. Böylece 4 milyar 868 milyon dolarla en yüksek ilk çeyrek gelirine ulaştığımız 2015'in gelir rekoru da kırıldı. 2021'de 830 dolarla kapatılan kişi başı harcama ise ilk çeyrekte 15 dolar daha artarak 845 dolara yükseldi.