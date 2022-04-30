3600 ek gösterge, enflasyon, ihracat ve büyüme rakamları... Mayıs ayında ekonomi gündemi yoğun

Türkiye'yi mayıs ayında yoğun bir ekonomi gündemi beklerken, gözler, Ramazan Bayramı sonrasında açıklanacak enflasyon, ihracat ve işsizlik verileri ile ay sonunda ilan edilecek büyüme verilerinde olacak.
Gelecek haftadan itibaren ekonomide veri gündemi hareketlenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından 5 Mayıs'ta nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayacak. TÜFE martta aylık bazda yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kayıtlara geçmişti.
Aynı hafta Ticaret Bakanlığınca nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin de açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin ihracatı martta yıllık bazda yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştu. Böylece, ocak, şubat ve mart aylarında ihracatta en yüksek aylık rakamlar açıklanmıştı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki güçlü performansa dikkati çekerek, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullanmıştı.