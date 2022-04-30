3600 ek gösterge, enflasyon, ihracat ve büyüme rakamları... Mayıs ayında ekonomi gündemi yoğun

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Gelecek ay takip edilecek bir diğer veri olan işsizlik rakamları da 10 Mayıs'ta belli olacak. TÜİK, mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 olmuştu. TÜİK, 16 Mayıs'ta da yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

Yakından takip edilen ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksinin mart verileri de 13 Mayıs'ta duyurulacak. Sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış göstermişti.