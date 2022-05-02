Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması! Fırsatçıları uyardı: Fiyatları artırana müsamaha yok

KDV İNDİRİMİ YANSITILMALI

Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptıklarını hatırlatan Nebati, "İşletmelerimizin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını bekliyoruz. Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için de çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız" dedi. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceklerini aktaran Bakan Nebati, "Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.