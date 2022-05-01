Memura kolay emeklilik! Emekli sandığından emekli olup ikramiye alma fırsatı





KİMLER YARARLANIR?

■ En az 10 yıl memur olarak çalışanlar.

■ Görevlerinden istifa ederek ayrılanlar.

■ Sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli aylığı bağlanmamış olanlar.

■ Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tâbi çalışmayanlar.

■ 1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar yani 5534 sayılı yasaya tabi olanlar.



AVRASYA TÜNELİ MOTOSİKLETE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarından itibaren İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi. Bu kapsamda, Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirilecek.



GÜNDE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." ifadelerini kullandı. Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.



MÜŞTERİ NUMARASINI PAYLAŞANA HAPİS

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, alışveriş yapılan mağazada verilen telefon numarasının müşterinin rızası ve bilgisi dışında 3. kişilerle paylaşan sorumlunun 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu'nu oluşturduğuna hükmetti. Alışveriş yaptığı mağazanın, telefon numarasını üçüncü kişiye verdiğini öne süren tüketici, 2020 yılında 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Mahkeme, sanık mağaza işletmecisini, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapse mahkum etti. Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi: "Sanığın, cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi suçtur. Yerel mahkemenin kararı doğrudur." Emsal teşkil eden karar ile artık müşteri numaralarını toplayan mağazalar bunları kimseyle paylaşamayacak.



BAYRAM SONRASI YOĞUN GÜNDEM

Türkiye'yi mayıs ayında yoğun bir ekonomi gündemi beklerken, gözler, Ramazan Bayramı sonrasında açıklanacak enflasyon, ihracat ve işsizlik verileri ile ay sonunda ilan edilecek büyüme verilerinde olacak. 5 Mayıs'ta Nisan enflasyonu açıklanacak. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı hafta ihracat verileri de a-açıklanacak. 10 Mayıs'ta 3600 ek gösterge ve Temmuz zamlarının detayları belli olacak.



CANSUYU SURİYE'DE

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan ayında da kriz bölgelerini önceleyerek yardımlarına yoğun şekilde devam ediyor. Dernek, son olarak Suriye'de yardım organizasyonu düzenledi. Dernek, İdlib'deki 900 aileye Ramazan kumanyası dağıttı. Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, Ramazan ayının bereketini ve sevincini İdlib'deki savaş mağduru insanlarla paylaşmak için Suriye'de olduklarını belirtti. mehmet Savaş, "Bölgedeki mazlumların kanayan yaralarına merhem olmak için büyük bir gayretle çalışıyor, acılarını hafifletebilmek için yanlarında oluyoruz" diye konuştu.



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