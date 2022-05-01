Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor

2018 YILINA YAKLAŞIRIZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, son dönemde yapılan diplomasi atağının turizmde çok ciddi etkisini hissettirdiğini belirterek, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden şu anda İstanbul ve Karadeniz'e çok güçlü bir talep var. Ortalama 20 gün konaklama yapan bu turist grubu pandeminin ardından sektöre nefes aldıracak. Bu bölgeden gelen turist profili iyi yemeği sever, iyi para harcar. O nedenle sadece otellere değil taksicisinden restoranına, tatlıcıdan hediyelik eşya satıcısına herkese katkı sağlayacak" dedi. Suudi Arabistan'dan 2018'de 750 bine yakın turist geldiğine dikkat çeken Çorabatır, "O yıl rekor kırdık. Sonra pandemiyle gerileme oldu. Bu yıl 650-700 bin kişiyle 2018 yılına yaklaşırız" diye konuştu.