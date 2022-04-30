Son dakika: KOBİ'lere destek miktarı 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı

KOBİ'LERİN PROJELERİNE DESTEK 1 MİLYON 200 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Bunun yanında bir müjdelerinin daha olduğunu aktaran Varank, "Diyelim ki bir şirketiniz var ve Ar-Ge yapmak istiyorsunuz. İşte bu noktada devreye TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı giriyor. Bu programda KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği de iki kat arttırarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Bu müjdemiz de tüm KOBİ'lerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Bakan Varank, "Siz bir adım atın, biz gerisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlikte, tüm bölgelerimizle, tüm şehirlerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız. Malumunuz tüm dünya, pandemi, ardından savaş derken çok ciddi zorluklar yaşıyor. Elbette bu zorlukları Türkiye olarak biz de yaşıyoruz. Bu tür sınamaları ancak birlik, beraberlik, sabır, azim ve kararlılıkla aşabiliriz." ifadelerini kullandı.