HALKBANK, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip kişilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdi.
GENÇ GİRİŞİMCİ: Üst limiti 350 bin TL olan bu krediden; üniversite mezunu 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.
CESUR GİRİŞİMCİ: Üst limiti 400 bin TL olan bu krediden; üniversite mezunu 2 yıl deneyimi olan 45 yaşını aşmamış girişimciler yararlanabiliyor.
USTA GİRİŞİMCİ: Üst sınırı 300 bin TL olan bu krediye; mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan 45 yaşını aşmamış olanlar başvuruyor. TEKNO GİRİŞİMCİ: Üst limiti 500 bin TL olan bu krediden; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren, girişimciler faydalanabiliyor.
HALK GİRİŞİMCİ: Üst limiti 250 bin TL olan bu krediden; bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/ kurmuş olan, girişimciler yararlanabiliyor. GİRİŞİMCİ ESNAF KREDİSİ: Bu krediden Esnaf-Sanatkâr siciline ve odalarına kayıtlı usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabiliyor. Kredilerde, Hazine Bakanlığı tarafından %100 faiz desteği sağlanıyor.
- Ekonomi
- 01.05.2022 Gazete
Kendi işini kurmak ve işini geliştirmek isteyen genç girişimcilere 6 alanda büyük destek
Kendi işini kurmak ya da kurulu işini geliştirmek isteyen genç girişimcilere 6 ayrı alanda destek başlatıldı. Desteğin limiti 500 bin TL’yi buluyor. İşte tüm detaylar...
HALKBANK, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip kişilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdi.