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    Kendi işini kurmak ve işini geliştirmek isteyen genç girişimcilere 6 alanda büyük destek

    Kendi işini kurmak ya da kurulu işini geliştirmek isteyen genç girişimcilere 6 ayrı alanda destek başlatıldı. Desteğin limiti 500 bin TL’yi buluyor. İşte tüm detaylar...

    Girişimciye 6 fırsat

    HALKBANK, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip kişilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdi.
    GENÇ GİRİŞİMCİ:     Üst limiti 350 bin TL olan bu krediden; üniversite mezunu 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.
    CESUR GİRİŞİMCİ    : Üst limiti 400 bin TL olan bu krediden; üniversite mezunu 2 yıl deneyimi olan 45 yaşını aşmamış girişimciler yararlanabiliyor.
    USTA GİRİŞİMCİ:     Üst sınırı 300 bin TL olan bu krediye; mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan 45 yaşını aşmamış olanlar başvuruyor. TEKNO GİRİŞİMCİ: Üst limiti 500 bin TL olan bu krediden; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren, girişimciler faydalanabiliyor.
    HALK GİRİŞİMCİ: Üst limiti 250 bin TL olan bu krediden; bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/ kurmuş olan, girişimciler yararlanabiliyor. GİRİŞİMCİ ESNAF KREDİSİ: Bu krediden Esnaf-Sanatkâr siciline ve odalarına kayıtlı usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabiliyor. Kredilerde, Hazine Bakanlığı tarafından %100 faiz desteği sağlanıyor.

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    Haberler Ekonomi Kendi işini kurmak ve işini geliştirmek isteyen genç girişimcilere 6 alanda büyük destek
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