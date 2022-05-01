Kendi işini kurmak ve işini geliştirmek isteyen genç girişimcilere 6 alanda büyük destek

HALKBANK, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip kişilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdi.

GENÇ GİRİŞİMCİ: Üst limiti 350 bin TL olan bu krediden; üniversite mezunu 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.

CESUR GİRİŞİMCİ: Üst limiti 400 bin TL olan bu krediden; üniversite mezunu 2 yıl deneyimi olan 45 yaşını aşmamış girişimciler yararlanabiliyor.

USTA GİRİŞİMCİ: Üst sınırı 300 bin TL olan bu krediye; mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan 45 yaşını aşmamış olanlar başvuruyor. TEKNO GİRİŞİMCİ: Üst limiti 500 bin TL olan bu krediden; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren, girişimciler faydalanabiliyor.

HALK GİRİŞİMCİ: Üst limiti 250 bin TL olan bu krediden; bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/ kurmuş olan, girişimciler yararlanabiliyor. GİRİŞİMCİ ESNAF KREDİSİ: Bu krediden Esnaf-Sanatkâr siciline ve odalarına kayıtlı usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabiliyor. Kredilerde, Hazine Bakanlığı tarafından %100 faiz desteği sağlanıyor.

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