Bayram tatilinin gelmesiyle vatandaşlar akın akın yollara düştü! Havalimanları ve otogarlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Ramazan bayramını hafta sonu ile birleştirip 5 güne çıkartan vatandaşlar büyük şehirlerden Anadolu'ya doğru göçe başladı. İstanbul Havalimanı rekor uçuş yaşarken otogarlarda yer kalmadı. İstanbul'dan çıkış yollarında trafik geceden itibaren tıkandı. İstanbul Havalimanı'nda salgının başlangıcından beri en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşıldı. Havalimanı dün toplam bin 293 uçuş ile 200 bine yakın yolcu kullandı 30 Nisan'dan başlayan bayram hareketliliği, Ege ve Akdeniz otellerinin yanı sıra Kapadokya ve GAP otellerini de doldurdu. Ege'de Bodrum, Marmaris ve Çeşme öne çıkarken, Antalya'da Belek ve Lara gözde. Bayram haftası için resort otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 80'leri yakaladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı için seyahat hareketliliğinin 30 Nisan'da başladığını bunun 9 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi. Bu bayramın önceki bayramlara göre yüzde 50 daha düşük talep olduğunu anlatan Yıldırım, "Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak bu sayı bu bayramda günlük 1.100'lere kadar düşecek. Şu anda günlük 700-800 sefer yapılıyor. Asıl hareketlilik cumadan itibaren başlayacak" dedi. Bayram boyunca 1 milyon 800 bin kişinin otobüsle seyahat edeceğini aktaran Yıldırım, "Uçakla da yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin seyahat edeceğini biliyoruz. Trenle ise 100-150 bin kişilik bir bilet satışı olur. Otobüste 4.5 milyar, uçakta 9 milyar TL'lik ciro oluşur. Bayramla ulaştırma sektöründe özel araç hariç 13-14 milyar TL'lik bir ciro oluşur" ifadelerini kullandı.