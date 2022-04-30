Bakan Nebati 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini açıkladı: Azami 12 ay anapara ödemesiz 60 ay vade



Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.