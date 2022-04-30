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    • Ekonomi
    • 30.04.2022 15:47
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    • 30.04.2022 15:47
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    Bakan Nebati 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini açıkladı: Azami 12 ay anapara ödemesiz 60 ay vade

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi. Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nebati yeni destekleri açıkladı!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

    AZAMİ 12 AY ANAPARA ÖDEMESİZ DÖNEM, 60 AYA KADAR VADE


    Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

        Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.

        İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi Bakan Nebati 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini açıkladı: Azami 12 ay anapara ödemesiz 60 ay vade
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