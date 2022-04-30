Bakan Nebati 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini açıkladı: Azami 12 ay anapara ödemesiz 60 ay vade

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.
AZAMİ 12 AY ANAPARA ÖDEMESİZ DÖNEM, 60 AYA KADAR VADE
Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.