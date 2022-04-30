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    • Ekonomi
    • 30.04.2022 11:14
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    • 30.04.2022 11:40
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    Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı! Sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat

    Son dakika... Türkiye'nin ihracatındaki artış her geçen gün katlanarak devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." dedi.

    Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı!

    Türkiye'nin ihracatındaki artış her geçen gün katlanarak devam ediyor. Başarılı ihracat politikasıyla dünyanın üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Türkiye bir günde yapılan ihracatta rekor kırdı.

    ARTIK FARKLI KULVARDAYIZ

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi Twitter üzerinden duyurdu. Bakan Muş "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız" dedi.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı! Sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat
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