Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı!

ARTIK FARKLI KULVARDAYIZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi Twitter üzerinden duyurdu. Bakan Muş "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız" dedi.